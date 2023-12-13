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Türkiye
AA 13.12.2023 08:42

Edirne'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Edirne’de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Edirne'de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Kent genelinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

İşe gitmek üzere evlerinden çıkan sürücüler trafikte sisin görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşürmesi nedeniyle zorlandı. Bu sebeple bazı sürücüler hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sis tabakası nedeniyle kentin simgesi Selimiye Camii gibi pek çok anıt eser görülemez hale geldi. Nehir kenarlarında sisin daha fazla etkili olduğu gözlendi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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