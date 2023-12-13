Parçalı Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 13.12.2023 07:01

Bahçelievler'de İETT otobüsü yandı

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken İETT otobüsünün boş olması olası bir faciayı önledi.

Bahçelievler'de İETT otobüsü yandı
[Fotograf: İHA]

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi.

Bahçelievler'de İETT otobüsü yandı

Çıkan yangında otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. 

ETİKETLER
İstanbul Yangın İETT
Sıradaki Haber
Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü
07:36
Malatya'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı
07:35
Ekvador'da silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü
07:33
Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun
07:18
TRT ortak yapımı “Nefes-Yer Eksi İki” filmi 15 Aralık'ta vizyona girecek
06:55
11 ildeki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı
Rusya'dan Kiev'e aynı haftada ikinci füze saldırısı
Rusya'dan Kiev'e aynı haftada ikinci füze saldırısı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, yeni saldırıların görüntülerini yayınladı
İsrail ordusu, yeni saldırıların görüntülerini yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ