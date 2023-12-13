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Türkiye
AA 13.12.2023 06:11

İstanbul'da helikopter destekli "Huzur Uygulaması"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Helikopter destekli yapılan denetimde üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da helikopter destekli "Huzur Uygulaması"
[Fotograf: DHA]

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında araçlarda detaylı arama yapıldı, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama sorgusu gerçekleştirildi.

Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Eyüpsultan'da asayiş uygulaması

Öte yandan, Eyüpsultan'da düzenlenen asayiş uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Yunus ekipleri katıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün Haliç Köprüsü Yerleşkesi'nden çıkış yapan ekipler, ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Motosiklet, otomobil ve ticari araçlar durdurulup aranırken, vatandaşların da üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Silahtarağa Caddesi'ndeki uygulama noktasında üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan araç sürücüsü gözaltına alındı.

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