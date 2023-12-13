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Türkiye
AA 13.12.2023 05:21

Düzce'de otomobil dereye düştü

Düzce'de dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçta bulunan bir köpek ise öldü.

Düzce'de otomobil dereye düştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Düzce'de Abbas Musa Öztürk idaresindeki hafif ticari araç, Koçyazı Mahallesi 2397. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaca Deresi'ne yuvarlandı.

Yaklaşık 5 metrelik dereye yuvarlanarak ters dönen araçtaki sürücü ve yanında bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin dereye girerek halat uzatmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Araçtan çıkarılanlar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Araçta Çivava cinsi köpek olduğunu öğrenen ekipler tekrar dereye girdi ancak boğulduğu tahmin edilen köpek kurtarılamadı.

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