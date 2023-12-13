Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.12.2023 02:45

İzmir'de yangında dumandan etkilenen emekli astsubay hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen emekli astsubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de yangında dumandan etkilenen emekli astsubay hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

İzmir'in Balçova ilçesinde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden emekli astsubay Turgut Aktaş'ın, ocakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yerde hareketsiz halde yatan Aktaş, ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Turgut Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eşini 10 yıl önce kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aktaş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ETİKETLER
İzmir Yangın
Sıradaki Haber
Uşak'ta seyir halindeki tır alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:12
ABD Başkanı Biden: Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu
01:45
Uşak'ta seyir halindeki tır alev aldı
01:16
İyi Parti Genel İdare Kurulu toplandı: Ankara istisna olmayacak
00:45
BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı
01:07
İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi
00:19
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
FOTO FOKUS
O meşhur tezgahın hikayesi
O meşhur tezgahın hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ