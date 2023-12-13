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Türkiye
AA 13.12.2023 01:42

"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla karşılandı

Sezonun ilk seferine başlayan "Turistik Doğu Ekspresi", yaklaşık 30 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, önceki gün saat 17.55'te Kars'a gelmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 24 saatlik yolcuğun ardından dün saat 17.00'de Erzurum Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından saat 20.00'de Kars'a hareket etti.

"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla karşılandı

Turistik tren, Sarıkamış ilçesinde karşılanıp bir süre durduktan sonra Kars yolculuğuna devam etti.

Saat 23.30'da Kars Tren Garı'na ulaşan trendeki yolcular, çiçeklerle karşılandı. Yerli ve yabancı turistlere, Kafkas Halk Oyunları gösterisi ve Karslı aşıklar tarafından sazlı sözlü dinleti sunuldu.

"Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ın marka değerini yükselten çok önemli bir yatırım"

Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, gazetecilere, Anadolu'nun giriş kapısı, medeniyet ve ilklerin şehri Gazi Kars'a gelen Turistik Doğu Ekspresi'ni karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ın marka değerini yükselten çok önemli bir yatırım. Kars, doğunun incisi, Türklerin Anadolu'ya ilk adım attıkları topraklar, Ani, kristal karlar diyarı Sarıkamış, Çıldır Gölü'müz inşallah yakın zamanda buz tutar ve üzerinde kızakla kayarak rekorlar deneriz" diye konuştu.

"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla karşılandı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu da güzel karşılamadan dolayı Karslılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kars bizim için çok önemli, Türkiye'de ve dünyada bilinen bir turizm koridoru gerçekleşti. Kars'ı çok seviyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah baharda yeni turizm koridorlarıyla Türkiye'ye hizmet vermeye çalışacağız. Yeni turizm ve kültür koridorlarının Kars turu kadar güzel olmasını istiyoruz."

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