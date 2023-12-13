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Türkiye
AA 13.12.2023 09:57

İki ilde Kafes-18 Operasyonu kapsamında 28 şüpheli gözaltında

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 37 ilde düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında İzmir ve Aydın'da 3 suç örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

İki ilde Kafes-18 Operasyonu kapsamında 28 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak çalışması kapsamında 3 suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

İzmir ile Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık, Dikili ilçeleri ve Aydın'ın Germencik ilçesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla İ.M. ile 6 kişi, yasa dışı silah ticareti yapan 2 suç örgütü mensubu oldukları suçlamasıyla da 21 kişi gözaltına alındı.

İ.M'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin kendilerini devlet görevlisi olarak tanıttıkları, tehdit ve cebirle dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde ettikleri, telsiz ve araçlarında çakar kullanarak kendilerine kolluk görevlisi süsü vererek vatandaşları baskı altına aldıkları, sahte kurum plakaları ve kimlikleri kullanarak çeşitli suç faaliyetlerini yürüttükleri öne sürüldü.

Operasyonlarda 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar maddesi, çok sayıda çek, senet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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İzmir Aydın Suç Örgütü
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