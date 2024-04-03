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Türkiye
DHA 03.04.2024 12:46

İstanbul'da yanan eğlence merkezinin içi görüntülendi

İstanbul Beşiktaş'ta eğlence merkezinin tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Görüntülerde eğlence merkezinin içinde oluşan ağır hasar dikkat çekiyor.

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1'inci katındaki eğlence merkezinde yangın çıktı.

İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü
İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü

İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından eğlence merkezini alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı
İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Soruşturmada 9 gözaltı

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yangın sırasında yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Çıkan yangında hayatını kaybedenler belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı. Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.

Beşiktaş'taki yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi
Beşiktaş'taki yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi

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