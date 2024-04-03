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Türkiye
AA 03.04.2024 12:39

Oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama değişmedi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde CHP'nin belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazının ardından yeniden yapılan sayımda sonuç değişmedi.

Oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama değişmedi

CHP'nin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 20 bin 572 seçmenin oy kullandığı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ali Kamil Soyuak'ın seçimi kazandığı ilçede 20 sandık için oyların tekrar sayılmasına karar verdi.

Sayım sonucunda AK Parti'li Ali Kamil Soyuak'ın 7 bin 908 olan oyu 7 bin 915'e, CHP'li Münir Mustafa Özacar'ın oyu ise 7 bin 528'den 7 bin 531'e yükseldi.

İyi Partili Koray Akkuş'un oyu, 3 bin 593'ten 3 bin 592'ye düştü.

Böylece, 20 sandıkta oyların sayımı sonucunda sıralama değişmedi.

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