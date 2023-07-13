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Türkiye
DHA 13.07.2023 08:35

İstanbul'da yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı

İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.I., yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda, terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan, askeri ceza kanununa muhalefet suçundan aranması ve 3 bin lira kesinleşmiş para cezası bulunan, B.I. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

B.I.hakkında yapılan incelemede şüphelinin İstanbul 4. Ağır Ceza ve İstanbul 28. Ağır Ceza mahkemelerince terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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DHKPC/C Terör Örgütü Terörle Mücadele İstanbul
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