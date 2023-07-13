Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.07.2023 05:37

Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şarampole devrilen tırın şoförü, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ilerleyen Cüneyt Savur idaresindeki tır, Düzce Otogar Kavşağı çıkışı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır takla attı, emniyet kemeri hayat kurtardı

Otoyolun güvenliğini sağlayan polis ve jandarma ekipleri, Savur'u ters dönen tırın içinden çıkardı.

Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk incelemede Savur'un vücudunun hiçbir yerinde yara olmadığını tespit etti.

Savur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te yüklediği demir sac boruları İstanbul'a götürmek için yola çıktığını belirterek "Tam bu noktada direksiyon hakimiyetini kaybettim ve araçla birlikte şarampole yuvarlandım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı da çok şükür kazadan yara almadan sağ salim kurtuldum. 'Emniyet kemeri hayat kurtarıyor' diyorlar. Bu, gerçekten çok doğru." dedi.

ETİKETLER
Düzce Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:48
FBI Direktörü Wray, Kongre'de verdiği ifadede kurumunun faaliyetlerini savundu
07:27
BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini şiddetle kınadı
06:35
BM: Dünyada 2022'de açlıkla karşı karşıya kalanların sayısı ortalama 735 milyon
06:32
Hint şirketten yapay zeka adımı: Müşteri hizmetleri çalışanlarının yüzde 90'ı işten çıkarıldı
05:55
Kolombiya'da 5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
03:59
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
FOTO FOKUS
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ