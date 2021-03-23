Beykoz'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına bazı vatandaşlar da iş yerlerine sığındı.

Trafikte yoğunluk oluştu

İlçe genelinde ana cadde ve sokakların yağış nedeniyle sakin olduğu görülürken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönündeki trafik yoğunluğu TEM otoyolu Ümraniye sapağına kadar devam ediyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolu Ankara istikametinde de Kağıthane ve Beyoğlu mevkilerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yollarda trafikte sıkışıklık yaşanıyor.

Yoğunluk yüzde 56'ya kadar ulaştı

Çubuklu sahili ise yağışın etkisiyle kırmızı renge büründü.

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde hafif yağış görülürken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerliyor, yan yolda ise yoğunluk yaşanıyor. Büyükçekmece yönünde ise D-100 kara yolunda trafik ilerlerken yan yolda yoğunluk yaşandığı görülüyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre ise saat 12.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü.