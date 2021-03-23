Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü raporundan derlenen bilgilere göre, İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bölgede bulunan ve büyük bir depremin beklendiği İstanbul, yaşlı ve hasar alması öngörülen konut stokuyla dikkati çekiyor.

7,5 üzeri bir depremde 13 bin 492 bina çok ağır hasar alabilir

Muhtemel 7,5 ve üzeri bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle büyük Marmara Depremi'nin yaşandığı 1999 ve öncesinde yapılan binalara dikkati çekerken, İstanbul'da yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bin adedi aşıyor. Toplam binaların (1 milyon 165 bin adet) yüzde 70,2'sini bu binalar oluşturuyor.

İstanbul'da bir binada ortalama 3,8 daire bulunduğu göz önüne alındığında söz konusu binalarda 3,1 milyon konutun varlığı söz konusu.

20 yaş üstü bina sayısı en çok Fatih ve Üsküdar'da

Yapım tarihi 2000 ve öncesi yıllara ait binaların bulunduğu ilçelerin başında 39 bin 786 adetle Fatih geliyor.

Fatih'i, 35 bin 353 ile Üsküdar, 34 bin 618 ile Bağcılar, 34 bin 592 ile Pendik, 34 bin 333 ile Beykoz, 33 bin 727 ile Ümraniye ve 33 bin 68 binayla Sarıyer takip ediyor.

Küçükçekmece'de 28 bin 156, Silivri'de 26 bin 630, Beyoğlu'nda 24 bin 992, Maltepe'de 24 bin 685, Esenyurt'ta 23 bin 800, Kartal'da 23 bin 702, Kağıthane'de 23 bin 690, Sultanbeyli'de 23 bin 275, Sultangazi'de 22 bin 923, Eyüpsultan'da 22 bin 137, Gaziosmanpaşa'da 21 bin 161 adet bina bulunuyor.

İstanbul'da 18 ilçede 20 yaş üstündeki bina sayısının 20 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

En düşük rakam Adalar'da

Yapım yılı 2000 ve öncesine ait en az bina sayısı 5 bin 325 adetle İstanbul'un en düşük nüfusa sahip ilçesi Adalar'da bulunuyor.

Adalar'ı 6 bin 262 adetle Beylikdüzü, 9 bin 800 adetle Güngören, 9 bin 961 adetle Bakırköy, 11 bin 129 ile Çatalca, 12 bin 467 ile Beşiktaş ve 12 bin 697 ile Zeytinburnu izliyor.

Tuzla, Çekmeköy, Başakşehir ve Büyükçekmece'de 14 bin, Avcılar ve Sancaktepe'de 16 bin, Ataşehir, Şile, Esenler, Kadıköy ve Bayrampaşa'da 18 bin, Şişli, Arnavutköy ve Bahçelievler'de ise 19 bin civarında bina 2000 ve öncesi tarihe ait durumda bulunuyor.