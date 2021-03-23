Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorba içerken yuttuğu iğne endoskopi ile çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki kadının çorba içerken yuttuğu iğne midesine saplandı. Hastaneye başvuran kadının midesindeki iğne, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı.
Erciş ilçesinde çorba içtiği sırada tabağa düşen iğneyi yutan kadın, yakınlarınca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.
Çekilen tomografide hastanın midesine saplandığı belirlenen iğne, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yaren Dirik tarafından endoskopi yöntemiyle alındı.
Dirik, bu tür vakalarda hastaların en kısa zamanda hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi.
Hastanın iğne yutma şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlatan Dirik, "İğnenin ameliyatsız alınması hastanın sağlığı açısından önemliydi. Hasta midesinde taşıdığı iğneden kurtuldu. Hastamızı taburcu ettik" dedi.
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