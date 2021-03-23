Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.