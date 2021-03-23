Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuzey Ege'de feribot seferleri yapılamıyor
[Fotoğraf: AA ]
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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