Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: Arşiv]
Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsleri seferlerinden 6'sı daha fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 ve 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Ayrıca, saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
6 sefer daha iptal edilmişti
Deniz otobüslerinin 07.00-11.30 saatlerinde planlanan 6 seferinin aynı gerekçeyle iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.
Etiketler: Deniz Otobüsü Marmara Bölgesi
Son Haberler
- 11:56
- 11:49
- 11:52
- 11:55
- 11:31
Sıradaki Haber
İstanbul'da her 10 binanın 7'si 20 yaş üzerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz