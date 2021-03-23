Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 ve 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Ayrıca, saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

6 sefer daha iptal edilmişti

Deniz otobüslerinin 07.00-11.30 saatlerinde planlanan 6 seferinin aynı gerekçeyle iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.