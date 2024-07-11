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Türkiye
AA 11.07.2024 14:21

İstanbul'da "Vatan Koşusu"yla 15 Temmuz şehitleri anıldı

İstanbul'da, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

İstanbul'da "Vatan Koşusu"yla 15 Temmuz şehitleri anıldı
[Fotograf: AA]

İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Atletizm Federasyonu ile düzenlenen koşu, Çengelköy Şehitler Çeşmesi'nden başladı.

Sporcular, şehit yakınları ve gazilerin de yer aldığı koşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda tamamlandı.

İstanbul'da "Vatan Koşusu"yla 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, koşuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Eminoğlu, çok büyük bir vatan direnişi sergilendiğine dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın mücadelesiyle, vatan ve millet aşkıyla gerçekten çok büyük bir irade ortaya konulmuş oldu ve darbeciler savruldu. Gerçekten bu darbelerin tekrar olmaması için gençlerimize bu bilinci, şuuru vermemiz gerekiyor" dedi.

Eminoğlu, 15 Temmuz haftası boyunca hem Cumhurbaşkanlığının hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde düzenleyeceği birçok etkinlik olduğunu aktardı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, devlet ile onu seven milletin canıyla ve kanıyla ayağa kalktığını belirterek, "Bütün bu olup biteni vatandaşlarımıza, milletimize daha iyi anlatabilmek ve farkındalık yaratabilmek adına bugün de düzenlenen Vatan Koşusu'nu az önce tamamladık" diye konuştu.

2 bini aşkın genç etkinliklere katıldı

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim  Beşinci, 2 bini aşkın gençle etkinliğe katıldıklarını anlatarak, "O gün tanklara, tüfeklere bu necip millet direndi. Ellerinde bayraklar, dillerinde dualar, yüreğinde vatan coşkusu olan herkes ülkemizin dört bir tarafında bu toprakları savundu. Biz de inşallah bu kutlu mücadeleyi, fikri hür, vicdanı hür, bütün vatandaşlarımıza armağan etmek üzere bu koşuyu gerçekleştirdik" sözlerini kullandı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen etkinliğe 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

Etkinlikte, dereceye girenlere madalyaları verildi, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirildi.

İstanbul'da "Vatan Koşusu"yla 15 Temmuz şehitleri anıldı

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