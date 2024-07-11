Çok Bulutlu 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.07.2024 14:29

Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

10 ile sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İstanbul'da da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Ankara Meteoroloji Hava Durumu Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Lavanta tarlaları Tekirdağ'ın turizmine önemli katkı sunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Orban NATO'da 'barış yerine savaş arayışının gündeme taşındığını' savundu
14:56
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
14:50
Şanlıurfa'daki kaçak trafo dron ile tespit edildi
14:35
8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
14:34
Gazze'de hizmet dışı kalan 2 hastane yeniden faaliyete geçti
14:26
Lavanta tarlaları Tekirdağ'ın turizmine önemli katkı sunuyor
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
FOTO FOKUS
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ