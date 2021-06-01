Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle 30 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.
Operasyon sırasında farklı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Baskın yapılan adreslerde detaylı arama çalışmaları başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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