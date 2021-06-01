Kahramankazan'da polis, bir kişinin elinde bıçakla cadde üzerinde yarı çıplak vaziyette yürüdüğü ihbarını aldı.

35 yaşındaki şüpheli olay yerine ulaşan polislere bıçakla saldırdı.

Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Polisin uyarılarına karşın saldırmaya devam eden zanlının ayaklarına ateş edildi.

Yaralanan zanlı polisler tarafından hastaneye kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yakalanan kişinin uyuşturucu kullanmak ve satmak başta olmak üzere çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.