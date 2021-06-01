Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 06:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da polise bıçaklı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişi elindeki ekmek bıçağıyla polise saldırdı. Saldırgan, vurularak durdurulabildi.
Kahramankazan'da polis, bir kişinin elinde bıçakla cadde üzerinde yarı çıplak vaziyette yürüdüğü ihbarını aldı.
35 yaşındaki şüpheli olay yerine ulaşan polislere bıçakla saldırdı.
Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
Polisin uyarılarına karşın saldırmaya devam eden zanlının ayaklarına ateş edildi.
Yaralanan zanlı polisler tarafından hastaneye kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Yakalanan kişinin uyuşturucu kullanmak ve satmak başta olmak üzere çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz