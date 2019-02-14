İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 Şubat'ta Şişli’de bir ikamette uyuşturucu saklandığı ihbarını aldı.

Söz konusu adrese yapılan baskında, çuvallar içerisine zulalanmış paketler halinde toplam 280 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan şüpheliler 3 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Zanlıların, çıkarıldıkları mahkemede “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA