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Türkiye
AA 08.06.2023 13:33

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, şüphelilerin Sancaktepe, Sultanbeyli ve Bahçelievler'deki adres ve araçlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 16 şüphelinin adreslerindeki aramalarda 8 kilo 960 gram uyuşturucu, 4 bin 204 uyuşturucu hap, hassas terazi ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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