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Türkiye
İHA 08.06.2023 13:17

Sanayi sitesindeki iş yerinde çökme meydana geldi

Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde iddiaya göre kaçak bodrum katı yapılmaya çalışıldığı esnada çökme yaşandı.

Sanayi sitesindeki iş yerinde çökme meydana geldi
[Fotograf: İHA]

Başakşehir'de bulunan Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içerisinde iddiaya göre bir oto tamirhanesinde bodruma doğru yapılan kaçak kat inşasında çökme yaşandı.

Sanayi sitesi içerisinde çöken işyeri dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde işyerinin içerisinde bir otomobilin de enkaz altında kaldığı görüldü.

“Yıkılıp başka bir işyeri yapılacak diye duyduk”

Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir işletmede çalışan Namık Durmuşsever, “Sabah geldiğimizde işyerinin yıkıldığını gördük sonra sabaha karşı olduğunu öğrendik. Öğle saatlerinde olmaması faciayı önledi adeta kimse yaralanmadı. 2 defa çökme olduğunu görüyoruz yan dükkanlarında zarar gördüğünü görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla yıkılıp inşaat yapılacaktı buraya başka herhalde o esnada olmuş çökme. Herhangi bir yaralanan olmadı şükür” ifadelerini kullandı.

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