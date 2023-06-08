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Türkiye
AA 08.06.2023 13:22

Diyarbakır'daki tarihi çeşmelerden yeniden su akacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülecek restorasyon çalışmasıyla tarihi çeşmelerden onlarca yıl sonra yeniden su akacak.

Diyarbakır'daki tarihi çeşmelerden yeniden su akacak
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilk etapta, Kurtoğlu, Katırpınar, Arbedaş, Tahtalı Kastal Sokak ve Dabanoğlu çeşmelerini restore ederek, onlarca yıl sonra bu çeşmelerden su akmasını sağlayacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, özellikle tarihi Sur ilçesindeki çeşmelerin turizme büyük katkı sağladığını söyledi.

Diyarbakır'daki tarihi çeşmelerden yeniden su akacak

Yürüttükleri çalışmanın önemine değinen Tutşi, "Restore edilecek çeşmelerden biri de Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan 148 yıllık Kurtoğlu Çeşmesi." ifadesini kullandı. 

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