Fatih'te sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timlerinde desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyon esnasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri elleri tetikte sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalar yapıldı.

Baskın yapılan adreslerden biri de Kumkapı'da bulunan bir oteldi. Yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler ile gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Kaynak: DHA