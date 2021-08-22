İstanbul'da uygulanan aşı 16 milyona yaklaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul'da 22 Ağustos itibarıyla uygulanan aşı miktarını paylaştı.
Yelikaya, paylaşımında, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı" dedi.
Mavi renk için 344 bin 792 kişi kaldı
Vali Yerlikaya, yüzde 75 aşılama oranına sahip olan illere verilen mavi renk için 344 bin 792 kişinin daha aşılanması gerektiğini de belirtti.
#İstanbul’da 22 Ağustos— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2021
saat 14.00 itibarıyla
1.doz 8.447.576
2.doz 6.272.845
3.doz 1.023.712
Toplam 15.744.133 doz #aşı yapıldı.
Mavi renk için 344.792 hemşehrimiz kaldı.#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/Rmrn77WAlD
- 16:17
- 16:10
- 15:59
- 15:59
- 15:50