İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından İstanbul'da 22 Ağustos itibarıyla uygulanan aşı miktarını paylaştı.

Yelikaya, paylaşımında, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı" dedi.

Mavi renk için 344 bin 792 kişi kaldı

Vali Yerlikaya, yüzde 75 aşılama oranına sahip olan illere verilen mavi renk için 344 bin 792 kişinin daha aşılanması gerektiğini de belirtti.