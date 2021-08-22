350 yıldır çalışan değirmen de selde yıkıldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi birçok yeri yıktı. 350 yıldır faaliyet gösteren tarihi su değirmeni de onlardan biri oldu.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde bulunan dede yadigarı değirmeni 4 yıldır çalıştıran 45 yaşındaki Vedat Terzi, selde yıkılan değirmenin, çevredeki 27-28 köye hizmet verdiğini söyledi.
Değirmeni babasından devralmıştı
Terzi, ata yadigarı değirmeni, uzun yıllar çalıştıran babasının yaşlanması nedeniyle İstanbul'dan köye dönerek devraldığını söyledi:
"Sel geldiğini anons etmişlerdi. Burada bir araba vardı. Çaydan taşan sular önce arabayı aldı. Arabayı alınca biz, 'sel geliyor kaçalım' dedik. Biz kaçarken su arkadan dolaşıp önümüzü kesti."
"350 yıldır değirmen hiç durmadı"
Değirmeni 5 kuşaktır ailesinin çalıştırdığını, 350 senedir değirmenin hiç durmadığını anlatan Terzi, "Değirmen kökünden yok oldu. Para kazanmak için değil, amme hizmeti olarak çalışıyorduk" diye konuştu.
- 14:52
- 14:22
- 14:19
- 13:55
- 14:12