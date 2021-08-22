Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde bulunan dede yadigarı değirmeni 4 yıldır çalıştıran 45 yaşındaki Vedat Terzi, selde yıkılan değirmenin, çevredeki 27-28 köye hizmet verdiğini söyledi.

Değirmeni babasından devralmıştı

Terzi, ata yadigarı değirmeni, uzun yıllar çalıştıran babasının yaşlanması nedeniyle İstanbul'dan köye dönerek devraldığını söyledi:

"Sel geldiğini anons etmişlerdi. Burada bir araba vardı. Çaydan taşan sular önce arabayı aldı. Arabayı alınca biz, 'sel geliyor kaçalım' dedik. Biz kaçarken su arkadan dolaşıp önümüzü kesti."

[Fotoğraf: AA]

"350 yıldır değirmen hiç durmadı"

Değirmeni 5 kuşaktır ailesinin çalıştırdığını, 350 senedir değirmenin hiç durmadığını anlatan Terzi, "Değirmen kökünden yok oldu. Para kazanmak için değil, amme hizmeti olarak çalışıyorduk" diye konuştu.