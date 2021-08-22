Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı.
Emniyet güçleri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerin peşindeydi.
İstanbul'da 8 ilçede 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tahkikat işlemlerinin ardından şüpheliler il göç idaresi müdürlüğüne teslim edilecek.
Sıradaki Haber
Marmaris'te yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz