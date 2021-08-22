İnebolu ilçesine bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta sel sularının geldiğini gören Mustafa Yurdakul, kurtulmak için ıhlamur ağacına çıktı.

Ağacın altında bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan babasını da kurtarmak isteyen Yurdakul, belindeki kemeri çıkarıp aşağıya sarkıttı. Oğlunun sarkıttığı kemere tutunarak ağaca çıkan Mustafa Yurdakul da sel sularına kapılmaktan kurtuldu.

Yaşadıklarını anlatan oğul Yurdakul, sel günü saat 11.00 civarında kahvehaneye geldiklerinde dışarıdan bir gürültü duyduklarını söyledi.

Deprem olduğunu sandıklarını belirten Yurdakul, "Baktık bir dal, bir yaprak bile kıpırdamadı. Sel geldiğini anlayınca yukarı doğru koşmaya başladık. Tarihi değirmenin oradan doğru sel geldi, önümüzü kesti" dedi.

"Neyse ki ağaç göçmedi..."

Sel sularının iki taraftan önlerini kesmesi üzerine babasıyla bir ağacının dibine sığındıklarını anlatan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Ağaca tırmanarak can havliyle zor çıktık. Sonra babam, 'beni de kurtar' dedi. Sonra ağaca sarıldım, bir elimle kemeri çıkardım. Kemeri aşağı sarkıtıp babamı da çektim yukarı. En az 100-150 kişi var selin üst tarafında. Kimse bizi kurtaramadı. Neyse ki ağaç göçmedi. Su indikten 2 saat sonra kurtulduk. AFAD geldi, suyun yüksekliğini 7 metre olarak ölçtü. Biz ağaca 12 metre tırmandık. Ağacın boyu 21 metre. Allah devletimize zeval vermesin, bize yardımcı oluyorlar."

"Böyle bir afet bu yaşa kadar görmedim"

Baba Yurdakul da selden kaçarken beklemedikleri şekilde suların önlerini kestiğini dile getirerek, "Ağaca çıkamasaydık bizi götürecekti. Böyle bir afet bu yaşa kadar görmedim. Ummuyordum, sel üzerimize doğru geldi" diye konuştu.