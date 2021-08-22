Ardahan merkez başta olmak üzere Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu.

Pasof İlçesine bağlı Başyurt Yaylası'nda köylüler yaylalarını terk etmek zorunda kaldı.

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Su taşkınları oluştu

Kentte birkaç gündür devam eden yağışların ardından bugün gerçekleşen dolu yağışıyla çevre beyaza büründü, merkezde sel meydana gelmesiyle su taşkınları oluştu.