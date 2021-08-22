Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 13:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'ı dolu ve sel vurdu
Ardahan’da etkili olan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Sağanak ve dolu yağışı sonrası Posof ilçesi Başyurt Yaylası'nda sel yaşandı, dağlar beyaza büründü.
Ardahan merkez başta olmak üzere Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu.
Pasof İlçesine bağlı Başyurt Yaylası'nda köylüler yaylalarını terk etmek zorunda kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Su taşkınları oluştu
Kentte birkaç gündür devam eden yağışların ardından bugün gerçekleşen dolu yağışıyla çevre beyaza büründü, merkezde sel meydana gelmesiyle su taşkınları oluştu.
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