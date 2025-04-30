İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirleri açıkladı.

1 Mayıs'ın DİSK tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, TÜRK-İŞ tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacağının belirtildiği açıklamada, çeşitli marjinal örgütlerin sosyal medya üzerinden stanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize edecekleri yönünde yaptıkları çağrıların da takip edildiği belirtildi. Yasa dışı gösterilere izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, İstanbul genelinde alınacak önlemler duyuruldu.

İETT duraklarının yeri değiştirilecek

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından tedbir alınan alanlarda bulunan çöp konteynırları bir gece öncesinden kaldırılacak. Ayrıca muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzer maddeler belediye ekiplerince temizlenecek.

İl genelinde geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurularak bazı İETT duraklarının yeri değiştirilecek. Ayrıca, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki İETT otobüs peronları boşaltılarak, buradaki cam duraklar tedbir amacıyla sökülecek. Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak.Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları da çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

Metro ve tren hatlarında alınan önlemler

1 Mayıs sebebiyle bir çok metro hattında da önlemler alınacak.

Yapılan planlamaya göre, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları ile birlikte sefere kapatılacak.

Kabataş-Taksim Meydan ve Tünel Meydan - Karaköy Füniküler hatları ve İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji tramvayının seferleri durdurulacak. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı ile M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm metro durakları sefere kapatılacak. Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olacak ve Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olacak ve Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmayacak. T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olacak ve Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmayacak. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy son durakta bulunan 4 Nolu çıkışı kapatılacak, diğer çıkışlar kullanılabilecek. Marmaray Sirkeci istasyonu da saat 05.30'dan itibaren çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

İDO ve Şehir Hatları

İDO AŞ ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce yarın saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu ve araç taşınmayacak.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na sadece Üsküdar'a yolcu ve araç taşınacak. Adalara yapılan karşılıklı seferler devam edecek, ancak Kadıköy İskelesi'ne yapılan seferler iptal edilecek.

Eyüpsultan tarafına yapılan seferler devam ederken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına sefer yapılmayacak.

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketine bağlı ulaşım araçları, yarın saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na sadece Üsküdar'a yolcu taşıyacak, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yolcu taşımayacak.

Adalara yapılan karşılıklı seferler devam ederken, Kadıköy İskelesi'ne yapılan seferler iptal edilecek.

Eyüpsultan tarafına yapılan seferler sürdürülecek, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına ise sefer yapılmayacak.

İspark'ın alacağı önlemler

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklar boşaltılacak ve araç parkına izin verilmeyecek. Ayrıca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal ilçelerinde ve Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda park eden araçlar bu gece kaldırılacak. Bu sokaklarda park edilmesine izin verilmeyecek.