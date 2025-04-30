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Türkiye
DHA 30.04.2025 17:15

Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç yan yattı: 3 yaralı

Amasya’da önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapıp, yan yatan otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç yan yattı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 15:00 sıralarında Kuzgece köyü kavşağında meydana geldi. Metin T., yönetimindeki otomobil, kavşakta önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşağa çarpıp yan yattı.

Kazada, sürücü ile beraber otomobilde bulunan Ali P. Ve Meryem P., yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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