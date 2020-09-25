Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı
İstanbul Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. İş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.
T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay ile bir servis midibüsü, Laleli Aksaray arasındaki trafik ışıklarının bulunduğu yerde çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trafik ışıklarının bulunduğu yerden servis aracı çekilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılıyor.
Etiketler: otobüs laleli kaza Kabataş-Bağcılar tramvay hattıSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 09:51
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