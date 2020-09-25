Bursa'nın Şehabettin Paşa Mahallesi'ndeki metruk binada, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki diğer ahşap metruk binaya sıçradı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 7 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, iki metruk bina kullanılamaz hale gelirken bir binada da hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.