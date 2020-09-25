Çorum'da, geçen hafta belediye tarafından 15 farklı noktaya yerleştirilen akıllı bisiklet sistemine dün gece 4 kişi tarafından hasar verildi. Bisikletleri almaya çalışanlar, mekanik sistemleri kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Belediye görevlilerinin ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

"Bu görüntüler Çorum halkına yakışmıyor"

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, sağlıklı bir yaşam ve şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik hizmete sunulan projeye zarar verenleri anlayamadıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Genç, yaşlı, kadın, erkek her yaştan hemşehrimiz bisikletleri büyük bir memnuniyetle kullanmaktadır. Bir haftada abone sayısı 3 bin 681’e ulaştı ama birileri bu sisteme zarar verdi. Çorum Belediyesi olarak kırılan bisikletleri, zorla yerinden sökülen bisiklet duraklarını, pedalları, dijital ekranları en yenileriyle değiştireceğiz. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları, onlara kesintisiz hizmet vermek için kırılan ve yerinden kopartılan malzemeleri en kısa zamanda tamir ederek yerlerine monte edeceğiz. Lakin bu görüntüler, Çorum’a ve Çorum halkına yakışmıyor."