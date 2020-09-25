İddiaya göre, Muğla'nın Bitez Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Arzu B. ile M.T. arasında önceki gün, araç parkı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, kadını darbetti. Yere yığılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan M.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"Gözüme, başıma ve enseme vurdu sonra yere düştüm"

Saldırıya uğrayan Arzu B, hiç tanımadığı kişinin önce kendisine küfrettiğini, sonra da darbedildiğini ileri sürdü.

Saldırının otopark meselesi yüzünden çıktığını belirten Arzu B, "Gözüme, başıma ve enseme vurdu sonra yere düştüm. Kendimi kaybedene kadar tekmeledi. Bana öldürürcesine vurdu. Hiç tanımadığım bir kişiydi. Sebebini ve nedenini bilemiyorum. Bu kişiden şikayetçiyim" dedi.