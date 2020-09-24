Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, bir süredir yürüttüğü teknik takibin ardından operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
Adresteki aramalarda, 43 bin 200 adet uyuşturucu hap, 6 bin 260 sentetik hap, 58 kilogram plaka esrar, 24 bin 220 lira suç unsuru para, iki adet hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Konya uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:56
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