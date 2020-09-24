İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, bir süredir yürüttüğü teknik takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, 43 bin 200 adet uyuşturucu hap, 6 bin 260 sentetik hap, 58 kilogram plaka esrar, 24 bin 220 lira suç unsuru para, iki adet hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.