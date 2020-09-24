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İstanbul'da arıza yaparak sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen tekne, ekipler tarafından kurtarılarak marinaya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, yedeklenerek West Marina’ya çekildi" ifadeleri kullanıldı.
KEGM çalışanlarının tekneyi marinaya çektikleri fotoğraflar da Twitter'da paylaşıldı.
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Etiketler: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KEGM tekneSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 23:07
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