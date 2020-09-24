Haber Giriş: Kaynak: AA
Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibi trafik kazası geçirdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait Metin Öge yönetimindeki araç, Iğdır-Karakoyunlu yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin bahçesine girdi.
Kazada, araç içinde bulunan doktor Nehayet Aray ile sağlık çalışanı Ömer Güren yaralandı.
Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: ığdır filyasyon ekibi trafik KazasıSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:43
Son Haberler
- 23:22
- 23:07
- 22:49
- 22:35
- 22:29
Sıradaki Haber
Giresun'da sokakta sigara içilemeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz