Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik kazası: İki polis memuru yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde M.D. idaresindeki otomobille karşı istikametten gelen polis arabası çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip otosu yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ekip otosunda bulunan iki polis yaralandı. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: polis memurları istanbul trafik kazasıSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 00:14
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