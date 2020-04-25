Ordu'da yaşayan Kadir Tekin ile Ercan Ateş, evlerinde boya yaparken karaca sesi duydu. Sesin olduğu ormanlık alana giden Tekin ile Ateş, köpeklerin saldırdığı yaralı ve hamile bir karacayla karşılaştı.

Tekin, arkadaşlarının da yardımıyla tampon uygulayıp kanamasını durdurduğu karacayı omzuna alıp yaklaşık 200 metre taşıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, tedavi altına alındı.