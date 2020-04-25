Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yaralı karacayı sırtlarında taşıyarak tedaviye götürdüler
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 2 vatandaş, ormanda buldukları yaralı karaca yavrusunu sırtlarında taşıyarak tedaviye götürdü.
Ordu'da yaşayan Kadir Tekin ile Ercan Ateş, evlerinde boya yaparken karaca sesi duydu. Sesin olduğu ormanlık alana giden Tekin ile Ateş, köpeklerin saldırdığı yaralı ve hamile bir karacayla karşılaştı.
Tekin, arkadaşlarının da yardımıyla tampon uygulayıp kanamasını durdurduğu karacayı omzuna alıp yaklaşık 200 metre taşıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, tedavi altına alındı.
Etiketler: yaralı karaca ordu altınorduSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 23:10
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