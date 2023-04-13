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Türkiye
AA 13.04.2023 11:38

İstanbul'da TKP/ML'ye operasyon

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da TKP/ML'ye operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ü.Y'nin Küçükçekmece'de bir adreste olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ü.Y'nin yanı sıra A.H.A, Ö.K. ve Ş.Y.B'yi de yakaladı.

Adreste yapılan aramada patlayıcı madde ile 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y ile A.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.Y.B. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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