Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına karar verildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da, TKP/ML terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte biri keskin nişancı tüfeği olmak üzere 8 adet uzun namlulu silah ele geçirilmişti.

Şüphelilere ait adreslerde çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulmuştu.