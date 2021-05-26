Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da TKP/ML operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına karar verildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da, TKP/ML terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte biri keskin nişancı tüfeği olmak üzere 8 adet uzun namlulu silah ele geçirilmişti.
Şüphelilere ait adreslerde çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulmuştu.
Etiketler: Terörle Mücadele
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