Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
Antalya'da kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak 5 kişiyi dolandıran şüpheli ile birlikte ona yardım ettiği belirlenen 3 kişi yakalandı.
Antalya'da jandarma ekipleri sosyal medyada kendini MİT mensubu olarak tanıtan bir kişinin dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.
Siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan incelemede şüphelinin eski TSK personeli M.A.O olduğu belirlendi.
5 kişiyi 500 bin lira dolandırdı
Müştekilerin ifadeleri ve şüphelinin banka hesapları incelendi. 5 kişiyi 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheli ile birlikte ona yardım ettiği belirlenen 2'si devlet memuru 3 kişi yakalandı.
2 kişi serbest bırakıldı
Şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerin operasyon kapsamında el konulan telefon ve bilgisayarlarındaki inceleme sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık MİT
Sıradaki Haber
Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz