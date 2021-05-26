Antalya'da jandarma ekipleri sosyal medyada kendini MİT mensubu olarak tanıtan bir kişinin dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan incelemede şüphelinin eski TSK personeli M.A.O olduğu belirlendi.

5 kişiyi 500 bin lira dolandırdı

Müştekilerin ifadeleri ve şüphelinin banka hesapları incelendi. 5 kişiyi 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheli ile birlikte ona yardım ettiği belirlenen 2'si devlet memuru 3 kişi yakalandı.

2 kişi serbest bırakıldı

Şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerin operasyon kapsamında el konulan telefon ve bilgisayarlarındaki inceleme sürüyor.