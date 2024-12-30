İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul polisi, terör örgütü PKK'yla bağlantılı şüphelilerin peşindeydi. Örgütün silahlı eğitim verdiği kişilerle sözde gençlik yapılanmasında faaliyet gösterenler takibe alındı.
İstanbul merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin'de operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı. 9'unun Beyoğlu'nda örgüt adına adam kaçırdıkları belirlendi.
2 şüphelinin ise Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in Türkiye'ye girişine yardım ettiği tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.