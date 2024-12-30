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Türkiye
TRT Haber 30.12.2024 08:59

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Taksim’deki hain terör saldırısını gerçekleştirilen Ahlam Albashir’e lojistik destek sağlayanların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul polisi, terör örgütü PKK'yla bağlantılı şüphelilerin peşindeydi. Örgütün silahlı eğitim verdiği kişilerle sözde gençlik yapılanmasında faaliyet gösterenler takibe alındı.

İstanbul merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin'de operasyon düzenlendi, 11 şüpheli yakalandı. 9'unun Beyoğlu'nda örgüt adına adam kaçırdıkları belirlendi.

Taksim bombacısının lojistik hücresine operasyon

2 şüphelinin ise Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in Türkiye'ye girişine yardım ettiği tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.

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PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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