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Türkiye
AA 30.12.2024 08:23

Diyarbakır merkezli 'bungalov sarmalı' operasyonu: 12 tutuklama

Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 'bungalov sarmalı' operasyonu: 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran çete tespit edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında 5 ay yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, "Bungalov Sarmalı" adıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon lira

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 6 otomobil ile motosiklete el konuldu.

Banka ve ödeme kuruluşları ile kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira olduğu ve İstanbul'da lüks yaşam sürdükleri belirlenen zanlıların, Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

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