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Türkiye
AA 30.12.2024 07:56

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada yangın

Yenişehir Mahallesi Tabur Ağası Sokak üzerindeki 3 katlı metruk ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada yangın

Yangının metruk binanın yanındaki binalara sıçraması üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada yangın

Ekipler, yangında harabeye dönen metruk binanın çökme riski nedeniyle incelemelerde bulunmakta güçlük çekti.

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İstanbul Yangın İtfaiye
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