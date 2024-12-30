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Türkiye
TRT Haber 30.12.2024 07:50

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 83 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde uyuşturucuya yönelik "Narkokapan-4" operasyonlarında 658 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 83 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkokapan-4" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 83 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 50'sinin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

 

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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