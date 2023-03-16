Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da terör operasyonu: 13 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: AA]
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
DEAŞ, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ El Kaide İstanbul Terör Örgütü
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