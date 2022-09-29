Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 05:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tencere imalathanesindeki yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde yangın çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın 13 saatte kontrol altına alınabildi.
Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Servis, İGDAŞ ve AYEDAŞ ekibi sevk edildi.
Emniyet ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Çalışmalar 13 saat sürdü
İtfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında başlayan yangını 13 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 06:37
- 06:27
- 06:19
- 06:09
- 05:15
Sıradaki Haber
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz